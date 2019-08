Mit Ex getanzt: Hiebe für Diskotänzer (54)

Beliebte Disko in Wr. Neustadt Bild: Kein Anbieter/Daniel Schreiner

Polizeieinsatz im legendären "Hühnerstall" in Wr. Neustadt am Wochenende: Hans (54) tanzte mit der Ex von Franz (42), dem 42-Jährigen passte das gar nicht.

Alter schützt vor Ärger in Diskotheken nicht: In der bekannten Disko "Hühnerstall" musste am Wochenende die Polizei anrücken. Denn zwei eigentlich reife Männer hatten sich gestritten. Der 54-jährige Hans tanzte mit der Ex-Freundin von Franz. Daraufhin soll der 42-Jährige dem 54-Jährigem einen Stoß versetzt.



Im Gerangel wurde der 54-Jährige leicht verletzt, die Exekutive konnte die erhitzen Gemüter beruhigen und zeigte den eifersüchtigen 42-Jährigen an. (Lie)