Mit "Heute" zum Starter-Paket für "Dungeons & Dragons"

Soziale Isolation heißt nicht, dass man nicht mit Freunden spielen kann. Wir verlosen ein Einsteiger-Pack für "Dungeons & Dragons".

Das Leben in Österreich soll langsam und Schritt für Schritt in den kommenden Wochen wieder hochgefahren werden. Dennoch ist soziale Distanzierung weiterhin das Gebot der Stunde.Wie man trotzdem über das Internet mit Freuden in Kontakt bleiben und "Dungeons & Dragons" spielen kann, hat das Team hinter dem Kult-Rollenspiel bereits im-Interview erklärt.Und passend zu Ostern gibt es jetzt auch noch ein Geschenk.verlost ein Einsteiger-Paket für "Dungeons &" Dragons. Es besteht aus dem "Starter Set" und dem "Essentials Kit". Beide Boxen bieten jeweils ein Abenteuer im "D&D"-Universum sowie alles, das man zum Start benötigt. Das enthaltene Material ist in englischer Sprache.