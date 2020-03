Mit Josef Hader durch die Corona-Krise lachen

"Ich muss hier weg" - das denken sich nicht viele Wiener, es ist auch ein Programm von Kabarettist Josef Hader. Das kannst Du jetzt kostenlos sehen.

Trotz Corona lachen: Ab sofort steht ein kostenloser Video-on-demand Kanal mit Produktionen von und mit Josef Hader (58) zur Verfügung. Den Auftakt machen die beiden Kabarettprogramme "Hader muss weg" und "Hader spielt Hader".Weitere Titel sind in Planung und werden in Kürze ebenfalls auf dem Player abrufbar sein.Eine Show wie aus einem Guss: In der 147-minütigen Show "verschwurbelt" Josef Hader die Höhepunkte aus fünf Programmen zu einem stimmigen Ganzen - mit Einsichten und Pointen, die ins Schwarze treffen. In "Hader spielt Hader" paart sich Neues mit Altem. Auf einer wilden Reise in die Mitte der Welt durch die Wiener Kanalisation, nach Australien bis in die Hölle begegnet er Hitler, Himmler, den Päpsten, aber auch Reinhold Messner. Und singt, als wollte er uns die lange Nase zeigen: "So ist das Leben".Im Programm kommen vor: Eine nachtschwarze Vorstadtstraße voller Gebrauchtwagenhändler, eine heruntergekommene Tankstelle, ein grindiges Lokal, ein Kuvert mit 10.000 Euro, eine Schusswaffe und zirka sieben verpfuschte Leben.Hader wollte - zehn lange Jahre nach dem Solo "Privat" - "gerne irgendetwas machen, das die Leichtigkeit einer Mozartoper hat, ein Stück zwischen Sommernachtstraum und Pulp Fiction". So nützt "Hader muss weg" in rund eineinhalb Stunden den Spielraum zwischen Satire und Kammerstück voll aus. Manche Gedanken, manche Szenen erinnern an frühe Beckett-Stücke. Schwarzer Humor dient hier als Bindemittel für die Dialoge.