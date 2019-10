Mitfahrplattform: 17-Jährige in NÖ vergewaltigt

Für 20 Euro durfte eine Polin von Krakau nach Wien mitfahren, in Niederösterreich fiel der Moldawier (42) über das Mädchen her.

Über eine Mitfahrplattform im Internet hatte eine 17-jährige Polin einen 42-jährigen Moldawier kennengelernt. Für 20 Euro durfte sie von Krakau (Polen) nach Wien mitfahren.Kurz nach dem Grenzübertritt in Drasenhofen fuhr der Moldawier in ein Waldstück und verlangte Sex. Im Falle einer Ablehnung drohte er mit einem Aussetzen mitten in der "Pampa". Doch das Mädchen wehrte sich mit Entsetzen, der 42-Jährige gab ihr eine Ohrfeige, verlangte, sie solle sich nackt ausziehen.Das tat die Polin dann laut Anklage auch und verkehrte mit dem Mann unfreiwillig auf der Rückbank des Autos. Dann setzte er die Fahrt fort und brachte sie vereinbarungsgemäß zum Praterstern. Die Polin erstattete Anzeige, über die Internetplattform wurde der Mann ausgeforscht und per europäischem Haftbefehl gesucht und schließlich verhaftet.Beim Prozess am Montag in Korneuburg stellte der Moldawier alles anders dar: Als er kurz pinkeln war, hätte sie sich ausgezogen, wäre plötzlich nackt auf der Rückbank gesessen und hätte sich ihm regelrecht angeboten – alles freiwillig, von Gewalt könne gar keine Rede sein.Doch laut Opfer war es überhaupt der erste Geschlechtsverkehr, sie wurde untersucht und seine DNA wurde in ihren Haaren und anderen Körperteilen gefunden. Somit Schuldspruch: Sechs Jahre Haft wegen Vergewaltigung - nicht rechtskräftig.