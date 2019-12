Mlinar will slowenische Ministerin werden

Die ehemalige Neos-Europaabgeordnete Angelika Mlinar ist jetzt auch offiziell Kandidatin für den Posten als slowenische Kohäsionsministerin.

Antrag auf Staatsbürgerschaft

Sie war einst Europaabgeordnete für die Neos, jetzt will Angelika Mlinar offenbar slowenische Ministerin werden. Die mitregierende SAB-Partei hat die Kärntner Slowenin für das Ministeramt am Montag nominiert.Der Haken: Mlinar besitzt keine slowenische Staatsbürgerschaft. Vergangene Woche hatte sie den Antrag dafür gestellt. Die Genehmigung Österreichs, eine österreichisch-slowenische Doppelstaatsbürgerschaft besitzen zu dürfen, hat sie allerdings bisher nicht bekommen. "Das dauert seine Zeit", erklärte die 49-Jährige bei einer Pressekonferenz in Ljubljana.Die Zeit wird knapp, weil Premier Marjan Sarec die neue Ministerin noch bei der Dezembersitzung des Parlaments, die am kommenden Montag beginnt, vorstellen möchte. Der Posten soll bis spätestens 7. Jänner neu besetzt werden.Mlinar glaubt an die Doppelstaatsbürgerschaft. "Wenn man mir das nicht erlauben würde, was ich nicht glaube, müsste man mir im nächsten Schritt die österreichische Staatsbürgerschaft aberkennen. Das ist dann schon ein solches Niveau, das ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen kann", so die ehemalige Neos-Politikerin.