Mobilfunkherz von spusu schlägt im 5G-Tempo

Die durchgeführten Tests in Wien, bei denen Geschwindigkeiten von stolzen 700 Mbit/s und mehr erreicht wurden, sprechen eine klare Sprache: spusu hat 5G!

Mit 5G beginnt ein neues Technologiezeitalter: Damit sind rasante Downloadgeschwindigkeiten, die bis zu 100 Mal schneller sind als bisher, möglich. Die innovative Technologie 5G wurde über die letzten Jahre bei spusu erforscht und schrittweise entwickelt.Dem innerbetrieblichen Forschungs- und Entiwcklungsteam ist es bereits jetzt gelungen das eigens entwickelte Core-Netzwerk für die neue Highspeed Dimension fit zu machen.Nachdem die Software in das Herzstück von spusu implementiert wurde, starteten die ersten Feldversuche im Livebetrieb. Getestet wurde an mehreren Standorten in Floridsdorf, wo Downloadgeschwindigkeiten bis zu 700 Mbit/s erreicht wurden."Wir haben es zu unserem Ziel gemacht, Technologievorreiter in Österreich zu werden und sind diesem Anspruch gerecht geworden", zeigt sich spusu Geschäftsführer Franz Pichler stolz auf die im eigenen Haus entwickelte Errungenschaft.Durch die Eigenproduktion spart sich spusu teure Lizenzkosten und verschafft sich dadurch Kostenvorteile gegenüber den Mitbewerbern.Ab 2020 startet auch spusu mit dem Aufbau eigener Sendeantennen in Niederösterreich und Burgenland. Im Fokus des Ausbaues stehen neben Wirtschaftsstandorten vor allem jene Gebiete, in denen 3G und LTE nur unzureichend empfangbar sind.