Nach Moped-Fahrt über A23 hagelt es Anzeigen

Blick auf den Verkehr auf der A23 Südosttangente in Wien. Symbolbild

Am Dienstagabend stoppte die Wiener Polizei ein Moped, das illegalerweise über die Wiener Südosttangente gesteuert wurde. Es sollte nicht bei einer Anzeige für den Lenker bleiben.

Eine nicht alltägliche Anhaltung führten die Beamten der Landesverkehrsabteilung am Dienstag um 20.40 Uhr auf der A23 durch: Ein Mopedlenker war auf der Südosttangente bei Wien-Favoriten Richtung Süden unterwegs.Die folgende Kontrolle brachte eine Fülle an Tatbeständen zu Tage: Das Zweirad war nicht zugelassen, der Mann konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen, die montierten Kennzeichen waren gestohlen und der Lenker musste, weil seine Identität nicht feststellbar war, kurzzeitig festgenommen werden.Im Zuge einer amtsärztlichen Untersuchung wurde zusätzlich noch festgestellt, dass sich der 22-jährige Marokkaner in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand befand. Er wurde mehrfach angezeigt.