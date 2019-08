Mord in Fünfhaus: Verdächtiger geschnappt

Polizeisprecher Harald Sörös äußerte sich nach der Tat im Video zum Mordfall. (Quelle: Video3)

Im Mai wurde in Wien-Fünfhaus ein 88-jähriger Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen in Ungarn ausgeforscht.