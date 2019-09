Mordalarm in Wien: Frau tot in Wohnung gefunden

Eine Ehefrau in Wien-Wieden wurde am Freitag tot in ihrer Wohnung aufgefunden (Symbolbild). Bild: picturedesk.com/APA

Am Freitag wurde in Wien-Wieden in der Belvederegasse eine 32-jährige Frau in ihrer Wohnung tot aufgefunden. Der Ehemann stellte sich der Polizei und wurde verhaftet.