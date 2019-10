MotoGP-Champ Marquez siegt auch in Australien

Marc Marquez überholt Maverick Vinales in der letzten Runde und siegt in Australien. Bild: imago sportfotodienst

Marc Marquez ist nicht zu stoppen. Der Spanier setzte in Australien seinen Erfolgslauf fort, siegte zum elften Mal in dieser Saison, in der er schon vorzeitig als Weltmeister feststeht.