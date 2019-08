Vor 1 ' Motorrad-Profi überlebt Mega-Sturz bei 177 km/h

Bei 177 km/h hebt es den Superbike-Fahrer Luke Mossey aus dem Sitz. Er fliegt 20 Meter durch die Luft und schlittert über den Asphalt. Er bricht sich nur ein Bein.

Bei diesem Sturz hatte Luke Mossey tausende Schutzengel an Bord!



Der britische Superbike-Fahrer verliert während eines Trainingslaufs plötzlich die Kontrolle über seine Maschine und fliegt ab.



Bei 177 km/h steigt der 26-Jährige plötzlich ab und schlittert mehrere Meter über den Asphalt. Ein nachfolgender Biker kann gerade noch ausweichen.



Maschine überschlägt sich mehrmals



Die Maschine hebt ebenfalls ab und überschlägt sich mehrere Male. Zum Glück fliegt sie aber nicht in die Zuseher, die direkt hinter der Absperrung standen.



Wie durch ein Wunder überlebt Mossey den Abflug und kommt ohne größere Verletzungen davon. Er hat Glück und bricht sich nur ein Bein.



Der 26-Jährige befindet sich bereits auf dem Weg der Besserung und wird in ein paar Wochen wieder auf der Strecke Gas geben können. (wil)