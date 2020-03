Mourinho lobt Leipziger, aber keinen ÖFB-Legionär

Tottenham kassierte gegen Leipzig eine herbe Abfuhr in der Champions League. Coach Jose Mourinho hob die Leistungen von fünf Gegenspielern hervor – ein ÖFB-Star wurde dabei nicht gewürdigt.

Nach dem 1:0 im Hinspiel des Achtelfinales der Champions League siegte Leipzig auch bei den Engländern mit 3:0. Einen Löwenanteil am Erfolg hatte Marcel Sabitzer der das 1:0 (10.) und 2:0 (21.) erzielte. Auch sein ÖFB-Kollege Konrad Laimer stand in der Startformation der Deutschen.Tottenham-Coach Jose Mourinho erkannte die Überlegenheit des Bundesliga-Klubs nach dem Spiel an. "Das beste Team hat gewonnen. Sie haben mit ganz viel Intensität, Kraft, Mentalität, Rhythmus und schnellen Gegenstößen gespielt", meinte "The Special One".Er hob die Leistungen einiger Gegenspieler besonders hervor: "Die Abwehr mit Klostermann, Upamecano und Halstenberg war fantastisch. Sie waren in jedem Zweikampf besser und haben das Selbstvertrauen gehabt. Spieler wie Forsberg oder Poulsen würden zurzeit alle in meinem Team spielen."Somit sind Mourinho wohl weder Sabitzer noch Laimer ins Auge gestochen. Und das, obwohl Sabitzer über eine historische Leistung jubeln durfte: Er ist der erste Österreicher, der in einem K.o.-Spiel der Champions League im Doppelpack traf. "Ein Abend für die Bücher", freute er sich. "Heute Nacht werde ich nicht gut schlafen können, weil mir so viele Gedanken durch den Kopf gehen."Für die "Spurs" ist die Saison jetzt jedenfalls gelaufen. In der Premier League sind die Titelchancen dahin, auch in den englischen Cup-Bewerben ist man bereits gescheitert. Die Leipziger dagegen spielen noch um die deutsche Meisterschaft mit und dürfen auf weitere starke Auftritte in der Champions League hoffen.