Murg-Doppelgänger löste Rapid-Transfer-Alarm aus

Geht er oder bleibt er doch bei Rapid? Nach dem 5-Millionen-Abgang von Mert Müldür tauchten auch Spekulationen über einen Abgang von Thomas Murg nach Köln auf. Ein kurioser Grund entfachte das Transfer-Feuer.

Auf einem Flug von Wien nach Köln wurde nämlich ein Doppelgänger gesichtet. Ein junger Mann sah Murg zum Verwechseln ähnlich, sofort begannen sich Wechsel-Gerüchte zu verbreiten.Rapid selbst bestätigte bereits, dass der Steirer ganz normal mit der Mannschaft trainiert hat und auch den Abend in Wien verbrachte. Also kein Medizin-Check, keine Verhandlungen in Köln!Das Angebot von vier Millionen Euro von Köln soll zudem auch nicht existieren, es gab keinen Kontakt zwischen den beiden Klubs.(pip)