Muster bei neuem ATP Cup als Kapitän von Thiem

Österreichs Tennis-Ikone Thomas Muster coacht Dominic Thiem beim neuen Mannschaftsbewerb, dem ATP Cup in Australien.

Am 3. Jänner 2020 steigt in Australien die erste Auflage des neuen Mannschaftsbewerbs auf der Tour. Der ATP Cup feiert seine Premiere in Sidney, Bisbane und Perth. Mit dabei: Österreichs größte Tennis-Ikonen zweier verschiedener Generationen.Dank des Top-Rankings von Dominic Thiem darf Österreich antreten. Hauptkriterium für die Qualifikation einer Nation ist der bestplatzierte Spieler jedes Landes. Bei Österreich ist das der derzeit fünftplatzierte Thiem. Der 52-jährige Thomas Muster als Teamkapitän fungieren. Das wurde am Mittwoch im Rahmen der ATP Finals in London bekannt.Thiem hatte Muster als seinen Wunschkandidaten genannt.Beim ATP Cup handelt es sich um ein neues Format, in dem 24 Nationen in sechs Vierergruppen gegeneinander antreten. Die besten acht Nationen spielen im Viertelfinale weiter.Jedes Team besteht aus bis zu fünf Spielern. Ein Länderduell besteht aus zwei Einzel- und einem Doppelmatch.Zusätzlicher Anreiz: Beim ATP Cup werden auch Punkte für das ATP-Ranking vergeben: 750. Das Turnier ist mit 15 Millionen Dollar Preisgeld dotiert. Zum Vergleich: Der Nationenbewerb Davis Cup wird vom internationalen Tennisverband ausgetragen. Dabei werden keine Punkte vergeben.