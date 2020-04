Mütter in Not müssen Taschengeld ausborgen

Eine Lebensmittelausgabe an Bedürftige.

Caritas-Wien-Geschäftsführer Schwertner berichtet von derzeit doppelt so vielen Anrufen von Menschen, die Hilfe brauchen.

Die Corona-Krise wird zunehmend zu einer sozialen Krise. Caritas-Wien Geschäftsführer Klaus Schwertner zeichnet ein düsteres Bild: "Wir begegnen Menschen, die ihren Job verloren haben und nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Alleinerziehende Mütter suchen verzweifelt Hilfe, und müssen sich von ihren Kindern Taschengeld ausborgen, damit der Kühlschrank nicht leer bleibt. Die Not nimmt zu."Die Caritas verzeichnet daher eine Verdopplung der Anrufe von Menschen, die Hilfe brauchen. Die Zahl der Fälle stieg im März von sonst 900 auf 1.800. In den ersten beiden Aprilwochen gab es gar 2.100 Anrufe. Um die Not zu lindern, wurden 62 Tonnen Lebensmittel verteilt. Die sechs Ausgabestellen werden von 350 Personen pro Woche besucht. Schwertner: "Darunter sind viele, die nie damit gerechnet hätten, einmal auf Hilfe angewiesen zu sein." Spenden unter: www.caritas.at/corona-nothilfe