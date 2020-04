Mutter steckt ihre 17 Kinder mit Corona an

In Penfield (Monroe Country, New York) hat eine Mutter 17 ihrer 18 Kinder – einige davon sind adoptiert – unwissentlich mit dem Coronavirus infiziert.

Brittany Jencik hatte sich vor zirka fünf Wochen infiziert, ohne Symptome aufzuweisen. So konnte sich das Virus in ihrer Familie ausbreiten. Die US-Amerikanerin hat insgesamt 18 Kinder. Einige davon sind adoptiert, 17 von ihnen leben mit ihr gemeinsam unter einem Dach.Einige Wochen später erkrankte die Mutter aber doch und auch ihre Kinder wiesen Symptome auf. Das Virus habe die Familie "wie ein Güterzug" getroffen, schildert Jencik gegenüber "WHAM". "Es war erschreckend. Ich war ihnen im Timing ein wenig voraus. Ich hatte noch nie so viel Angst."Nach mehreren Wochen der Isolation geht es der Großfamilie wieder besser. Die 18-fache Mutter hatte aber solche Angst vor einer erneuten Infektion, dass sie ihr komplettes Haus von einer Firma reinigen ließ.Wo sie Jencik selbst angesteckt habe, weiß sie nicht. Alleine in New York gibt es über 223.700 positive Fälle. Über 12.800 Menschen sind gestorben.