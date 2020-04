Mutter von Zwillingen (4) stirbt am Coronavirus

In Israel ist eine Mutter von vierjährigen Zwillingen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Nun sammeln Bürger für ihre beiden Kinder Geld.

Die traurige Geschichte von Tamar Perez-Levi und ihren beiden Kindern sorgt international gerade für Schlagzeilen und berührt Millionen von Menschen.Die Mutter von vierjährigen Zwillingen ist im Alter von 49 Jahren am Coronavirus verstorben. Medienberichten zufolge litt die Frau unter keinen näher bezeichneten Vorerkrankungen.Die beiden Kinder von Tamar Perez-Levi sind nun Vollwaisen, da ihr Vater Simon ebenfalls bereits tot ist. Der Mann war sieben Monate nach ihrer Geburt an einem Herzinfarkt gestorben, berichtet die "Bild".Als der Bürgermeister der israelischen Stadt Lod von dem Schicksal der Familie erfuhr, zögerte er keine Sekunde und rief sofort zu einer Spendenaktion für die Zwillinge auf."Wir haben die moralische Pflicht, uns soweit wie möglich um sie zu kümmern", so der Bürgermeister. Und die Spendenaktion ist ein voller Erfolg. Bis Mittwoch kamen bereits mehr als eine halbe Million Euro für die Kinder zusammen."Ich danke von ganzem Herzen für die Spenden", so Jamit Perez, die Schwägerin von Tamar Perez-Levi. Das Geld wird nun in eine Stiftung fließen und die finanzielle Zukunft der Mädchen sichern.