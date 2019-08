Vor 1 ' Mutter zwang gesunde Kinder in Rollstuhl

Maike B. (49.) vor Gericht in Lübeck. Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com

Mit ihrem harten Schicksal als Mutter von vier schwerkranken Kindern rührte eine Deutsche in Talkshows und kassierte Geld von Sendern und Ämtern. Jetzt steht sie wegen 140.000 Euro vor Gericht.