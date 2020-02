Mysteriöses Hundesterben hat Deutschland erreicht

Seit Monaten werden in Norwegen immer wieder Fälle einer tödlichen Hundekrankheit registriert. Nun sind die Symptome auch bei Tieren in Deutschland aufgetreten.

Über 40 Hunde sind in Norwegen seit August an einer mysteriösen Krankheit gestorben. Sie litten an blutigem Durchfall und Erbrechen, und manche starben nicht einmal 24 Stunden nach den ersten Symptomen.Wie "Focus" schreibt, sind in Norwegen insgesamt rund 200 Fälle bekannt – nun gibt es auch Meldungen aus dem Norden Deutschlands. Vier Hunde sind hier gestorben – sie litten ebenfalls an denselben Symptomen.Veterinärämter und Tiermediziner sowohl in Norwegen als auch in Deutschland stehen noch immer vor einem Rätsel. Weder ist bekannt, was die Krankheit auslöst, noch wie sich die Hunde angesteckt haben.Auch wenn nun ähnliche Fälle aus Deutschland bekannt sind: Panikmache sei nicht angebracht, sagen die Behörden. Es handle sich zwar um denselben Erreger wie bei den Fällen in Norwegen, aber es gebe bisher keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass die Hunde an derselben Krankheit gestorben seien. Man könne daher nicht von einem "Ausbruch" der gleichen Hundekrankheit sprechen, schreiben die Faktenchecker von "Mimikama" Eine Übertragung von Hund zu Hund wurde bisher nicht festgestellt. Die Tiere in Deutschland waren zudem alle körperlich geschwächt und chronisch krank, sodass die schwere Durchfallerkrankung deutlich gefährlicher war, als sie das bei einem gesunden Hund gewesen wäre.