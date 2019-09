Nach 2 Wochen! Patriots werfen Antonio Brown raus

Gerade einmal zwei Wochen hat das Engagement von Skandal-Boy Antonio Brown bei den New England Patriots gedauert. Am Freitagend warf der amtierende Super-Bowl-Champion den Star-Receiver raus.

Die Patriots erklärten in einer Stellungnahme am Freitagabend die Trennung vom Wide-Receiver, der erst vor zwei Wochen seinen Rauswurf bei den Oakland Raiders provoziert und bei den Patriots unterschrieben hatte."Wir schätzen die harte Arbeit der vielen Leute in den vergangenen Tagen. Aber wir sind der Meinung, es ist besser, getrennte Wege zu gehen", schrieb der Super-Bowl-Champion in einer Stellungnahme.Der Grund dafür sind Vergewaltigungs- und Belästigungsvorwürfe gegen den 31-jährigen Football-Star. Seine frühere Trainerin Britney Taylor wirft dem NFL-Star vor, sie vergewaltigt zu haben. Außerdem beschuldigt eine Künstlerin den Footballer, sie belästigt zu haben.Am Donnerstag soll Brown nun eine Drohung an die Künstlerin geschickt haben, berichtet ESPN. Die Patriots sollen Brown angewiesen haben, den Kontakt zur Künstlerin abzubrechen. Einen Tag später erfolgte der Rauswurf. Auch Nike beendete die Zusammenarbeit mit dem Football-Star.Brown hatte bereits zu Beginn der Saison für Schlagzeilen gesorgt. Er provozierte mit Angriffen gegen die sportliche Führung seinen Rauswurf bei den Oakland Raiders, um dann als Free Agent in New England zu unterschreiben.