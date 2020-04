Nach Belgien-Abbruch: Was Europas Ligen planen

Die belgische Pro League hat am Donnerstag einen richtungsweisenden Schritt gesetzt. Als erste der größeren Fußball-Ligen wurde die Saison abgebrochen.

In der obersten belgischen Liga wurden bereits 29 Spieltage absolviert. Eine Runde im Grunddurchgang wäre noch auf dem Programm gestanden, dann sollten, vergleichbar zu Österreich, Play-offs folgen.Ebenso richtungsweisend ist, dass der überlegene Tabellenführer Brügge zum Meister erklärt wurde. Eine Entscheidungen über Europacup-Startplätze, Auf- und Abstieg sollen noch folgen.Doch wie planen die anderen Ligen die nächsten Wochen? Hier ein Überblick.Die österreichische Bundesliga pausiert jedenfalls bis zum 30. April. Dass ab Anfang Mai wieder gespielt werden kann, glaubt niemand. Liga-Vorstand Christian Ebenbauer erklärte zuletzt, die Saison bis Anfang August abschließen zu wollen. Ein Krisen-Gipfel nach Ostern soll Klarheit schaffen.Die Champions League und Europa League wurden von der UEFA einmal hinten angestellt. Priorität haben die nationalen Meisterschaften, deshalb pausieren die Europacup-Bewerbe fix bis Ende Juni. Im Spätsommer könnten sie dann, der neuen Saison vorgelagert, zu Ende gespielt werden.In der deutschen Bundesliga ruht der Ball ebenso bis 30. April. Im Gegensatz zu Österreich soll allerdings unmittelbar danach fortgesetzt werden. Der 1. Mai oder der 8. Mai werden als Starttermine angepeilt, um die Saison bis 30. Juni zu finalisieren. Dafür wird es Geisterspiele benötigen. Ab 6. April könnte wieder trainiert werden, wenn es die Gesundheitsbehörden zulassen.In der englischen Premier League ruht ebenfalls bis 1. Mai der Ball. Die Planungen laufen allerdings bereits, die verbleibenden neun Spieltage in ausgewählten Stadien in London und Birmingham fertigzuspielen. Teams, Schiedsrichter und TV-Mitarbeiter würden dafür in Hotels isoliert.Italien ist das am schwersten von der Coronakrise betroffene Land Europas. An Fußball ist aktuell nicht zu denken. Abbruch-Szenarien geistern bereits herum, Spieler sollen dann kollektiv 30 Prozent ihrer Gehälter abgeben. Fußball-Boss Gabriele Gravina will jedoch ab dem 20. Mai wieder spielen.Auch in Spanien rollt in der Primera Division der Ball nicht mehr. Ob und wie es weitergeht, ist völlig offen. Pausiert wird "bis auf Weiteres". Aufgrund der weltweiten TV-Deals wird man aber wohl versuchen, die Liga im Sommer zu beenden.Wann es in der Ligue 1 weitergehen soll, ist ebenfalls unklar, auch hier dauert die Unterbrechung "bis auf Weiteres". Der Verband würde die Liga jedenfalls gerne bis zum 15. Juli abschließen.In den Niederlanden pausiert die Eredivisie fix bis 1. Juni. Der Fußballverband peilt ein Saisonfinale bis 3. August an, Ajax-Sportdirektor Marc Overmars forderte bereits den Abbruch.In der türkischen Süper Lig wurde noch bis 20. März gespielt. Seither gilt eine einmonatige Pause. Ob es danach weitergeht, ist offen.Ganz anders ist die Situation in Weißrussland. Dort wird weiterhin Fußball gespielt, als gäbe es das Coronavirus nicht. Auch am Wochenende soll gespielt werden. Der mehr als fragwürdige Lohn dafür waren zehn neue TV-Verträge.