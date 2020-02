Nach Kollaps-Schock: Farkas zurück im Training

Vor drei Wochen sorgte Patrick Farkas für einen Schock im österreichischen Fußball. Der Profi von Red Bull Salzburg war kollabiert, wurde im Krankenhaus behandelt. Nun trainiert er wieder.

Während einer Trainingseinheit im Salzburger Trainingszentrum Taxham war der 27-jährige Außenverteidiger am 21. Oktober plötzlich zusammengebrochen und sofort ins Krankenhaus gebracht worden.Danach stieg die Sorge um den ÖFB-Nachwuchsteamspieler, denn der österreichische Meister gab bekannt, dass der Kollaps einen ernsten gesundheitlichen Hintergrund habe, "umfangreiche Untersuchungen", die "mehrere Wochen in Anspruch nehmen", würden folgen.Nach einer knappen Woche hatte Farkas das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Sein Zustand habe sich "normalisiert", dennoch bleibe er in Behandlung, hatten die Salzburger erklärt.Mittlerweile ist Farkas zurück im Training, berichten die. Allerdings absolviert der 27-Jährige vorerst individuelle Einheiten. Coach Jesse Marsch hat am Comeback des Außenverteidigers keinen Zweifel: "Sein Spirit ist hoch. Er fehlt uns, weil er ein Vorbild ist für die ganze Mannschaft, ein super Typ und super Mensch."Zum Grund seines Kollapses will Farkas vorerst nichts sagen, solange die Ursache nicht völlig geklärt ist.