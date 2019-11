Nach Sprung! Verdacht auf Kreuzbandriss bei ÖSV-Ass

Es passierte beim Speedtraining in den USA: Christina Ager verletzte sich nach einem Sprung am Knie – Verdacht auf einen Kreuzbandriss!

Herber Rückschlag für Christina Ager! Die 24-Jährige verletzte sich am Samstag beim Speedtraining in Copper Mountain bei der Landung nach einem Sprung am rechten Knie.Nach ersten Untersuchungen durch ÖSV-Arzt Dr. Michael Saxinger besteht der Verdacht auf einen Riss des vorderen Kreuzbandes. Die Speed-Spezialistin wird am Sonntag die Rückreise antreten und sich in der Heimat einer MRI-Untersuchung unterziehen.Doppelt bitter: Ager riss sich erst Ende März bei den Österreichischen Meisterschaften das Kreuzband und schuftete den ganzen Sommer über an ihrem Comeback.