Nach Tor-Gala: Dortmund schon an Haaland dran?

Erling Braut Haaland zu Borussia Dortmund? Bild: GEPA-pictures.com

Seit Dienstagabend kennt ganz Fußball-Europa Erling Braut Haaland. Der 19-Jährige erzielte bei Salzburgs Champions-League-Premiere gegen KRC Gen (6:2) einen Triplepack. Halb Europa jagt den Knipser jetzt.

17 Tore in nur neun Pflichtspielen, ein Dreierpack beim Debüt in der Champions League, dazu das schnellste "Königsklassen"-Tor der laufenden Saison nach 102 Sekunden. Haaland hat sich mit einem Schlag auf der größten europäischen Fußballbühne ins Rampenlicht gespielt.



Das weckte bereits erste Begehrlichkeiten am norwegischen "Biest". 15 Premier-League-Klubs, darunter beide Vereine aus Manchester, Chelsea oder Liverpool schickten Scouts in die Mozartstadt. Genauso wie die Bayern, Barcelona oder Juventus Turin. Insgesamt waren 50 Scouts im Stadion.



Star-Manager Mino Raiola hat bereits die Finger nach dem Norweger ausgestreckt. Auf Anraten des Italieners schreibt sich der 19-Jährige nun Haaland, statt korrekterweise Håland. Raiola ist bekannt für spektakuläre Deals, brachte Paul Pogba und Zlatan Ibrahimovic zu Manchester United, Romelu Lukaku zu Inter Mailand.



Und Haaland bald in eine europäische Top-Liga? Erste Interessenten gibt es bereits. Allen voran Borussia Dortmund, berichtet 90min.de. Der BVB hat sich als Talenteschmiede einen Namen gemacht, ist stets auf der Suche nach Rohdiamanten. Und hat sich im Sommer entschieden, doch keinen zweiten Stürmer neben Paco Alcacer zu kaufen – auffällig...



Klar ist jedenfalls: Billig wird der 19-jährige Goalgetter, den Salzburg für fünf Millionen Euro vom norwegischen Klub Molde holte, nicht. Haalands Vertrag läuft bis 2023, über eine Ausstiegsklausel ist nichts bekannt. Bereits jetzt liegt sein Marktwert bei zwölf Millionen Euro. Die Ablöse-Forderungen für den Norweger: zwischen 30 und 50 Millionen Euro.