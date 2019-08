Vor 1 ' Nach Unfall, Lenker (18) Faustschlag verpasst

Symbolbild. Bild: Kein Anbieter/iStock

Erst kam es zu einer wilden Verfolgungsjagd, dann zum Unfall und schließlich zum Faustschlag ins Gesicht. Die Beteiligten: ein 18- und 38-Jähriger.

Szenen wie sie ein Regisseur eines Action-Films kaum schöner hätte schreiben können. Und das Ganze in Wartberg an der Krems (Bez. Kirchdorf a. d. Krems).



In den Hauptrollen: ein 18-und ein 38-Jähriger, beide aus dem Bezirk Kirchdorf. Die beiden sollen sich Sonntag gegen 0:35 Uhr mit ihren Pkw im Ortsgebiet von Wartberg eine Verfolgungsjagd geliefert haben. Die Hintergründe sind laut Polizei nicht bekannt.



Im Bereich einer Bahnunterführung kam es dann zum Crash. Aber nicht zwischen den Autos der beiden Männer, sondern zwischen dem 18-Jährigen und einem ihm entgegenkommenden Lenker.



18-Jähriger krachte in Gegenverkehr



Der Bursch war mit seinem Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr gekommen, krachte frontal in das Fahrzeug eines 55-Jährigen. Auf dem Beifahrersitz fuhr dessen Frau (50) mit. Das Ehepaar wurde unbestimmten Grades verletzt.



Dass der 18-Jährige unfreiwillig ausgebremst wurde, entging auch dem 38-Jährigen nicht. Er hielt an. Aber nicht um nachzusehen, ob es seinem Kontrahenten gut geht, sondern um ihm jetzt erst recht ordentlich eine zu verpassen.



38-Jähriger schlug zu und flüchtete



Laut Polizei soll er den 18-Jährigen erst angeschrien und ihm dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dann fuhr er mit dem Auto davon, ließ die Verletzten zurück.



Die 50-jährige Beifahrerin verständigte schließlich die Einsatzkräfte. Die brachte das Ehepaar und den 18-Jährigen nach der Erstversorgung ins Spital.



Die Polizei ermittelt.







(cru)