Brutale Attacke mit Machete auf Polizisten

Ein 50-jähriger Londoner rastet bei einer Verkehrskontrolle aus und verletzt einen Polizisten lebensgefährlich mit einer Machete.

Eigentlich hätte es ein ruhiger Nachtdienst werden sollen, doch er endete in einem Alptraum: Gegen Mitternacht winken zwei Polizisten einen etwa 50-jährigen Mann in seinem weißen Lieferwagen für eine routinemäßige Kontrolle aus dem Verkehr. Doch anstatt das Tempo zu drosseln, steigt dieser aufs Gas. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt.Als der Van schließlich im Londoner Stadtteil Leyton anhält, nähern sich die beiden Polizisten dem Lieferwagen. Wie die britische "Sun" berichtet, soll sich daraufhin plötzlich die Fahrertür geöffnet haben und der Mann sei mit einer Machete in der Hand herausgesprungen. Eiskalt und brutal ging er auf einen der Polizisten los, verletzte diesen lebensgefährlich am Kopf und Bauch, bevor er vom zweiten Polizisten mittels Taser bezwungen und in Handschellen gelegt werden konnte.Der Polizist (etwa 30 Jahre alt) wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in Royal London Hospital gebracht. Scotland Yard zufolge, ist sein Zustand jedoch stabil.Derzeit werden von Scotland Yard die Bodycams der beiden Polizisten ausgewertet. Der Angreifer wurde wegen schwerer Körperverletzung verhaftet.(jd)