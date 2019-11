Nach zwei Dates: Pietro gibt Melissa eine Abfuhr

Es bahnte sich eine neue Promi-Lovestory an. Doch nach nur zwei Treffen beendete Pietro das Techtelmechtel.

Melissa mit langem Statement auf Insta

Es sah so gut aus. In den vergangenen Wochen machten sich Pietro und Melissa schöne Augen. Sie erzählten, dass sie ewig telefonieren und ununterbrochen miteinander schreiben würden. Sogar Sarah hätte dem DSDS-Sänger bereits ihren Segen gegeben. Nur zu einem Treffen kam es lange Zeit nicht.Nun erzählt Pietro auf Instagram, dass es endlich zwei Dates gab. Doch wer nun auf die Liebesgeschichte gehofft hat, wurde kläglich enttäuscht. Der Sänger erklärt, dass er kein schlechtes Wort über die "Love Island"-Kandidatin verlieren kann, ABER: "Trotzdem habe ich mir meine Gedanken gemacht, ob ich bereit bin für eine Beziehung. Es war wirklich ein Chaos bei mir – und dann habe ich Melissa gestern gesagt, dass ich momentan nicht bereit bin."Als Grund nennt Pietro den Zeitmangel. Er arbeite derzeit sehr viel und die wenige Zeit, die ihm bleibt, würde er gerne mit seinem Sohn verbringen. Er wollte Melissa nicht verletzen, deshalb war er ehrlich zu ihr und erklärte ihr, dass die Beziehung keine Zukunft habe. Dennoch wollen sie in Kontakt bleiben.Melissa verfasste ein langes Statement auf Instagram. In den ersten Zeilen heißt es: "Man wird nie wissen, was sein wird und was kommt; und wer sich dagegen wehrt, kämpft an einer verlorenen Front." Es wirkt so, als ob die "Love Island"-Kandidatin doch ein wenig verletzt wurde.