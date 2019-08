Vor 28 ' Nackte Frau erregt Aufsehen in Wiener City

Video: Leserreporter

Eine Frau spazierte am Freitagabend splitterfasernackt über die Kärntner Straße in der Wiener Innenstadt.

Ein "Heute"-Leser war in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Wiener Innenstadt unterwegs. Als er kurz vor Mitternacht die Kärntner Straße entlang ging, entdeckte er eine nackte Frau.



"Die Damen hatte nichts an und spazierte ganz entspannt durch die Innenstadt", so der Leserreporter. Laut Augenzeugen wurde die Unbekannte von zwei Fotografen begleitet, für die sie offensichtlich posierte. Was allerdings dahinter steckte, kann er nicht beurteilen. Eines ist jedoch sicher: Die Frau hat für Aufsehen gesorgt. (zdz)