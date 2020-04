Nackt-Sport in der U1, Polizei beendet Liegestütz

Am Mittwochabend kam es zu einem Zwischenfall in der U1-Station Praterstern. Ein nackter Mann machte dort Liegestütze. Die Polizei musste die sportliche Aktivität beendet.

Derzeit sind die U-Bahnstationen so gut wie leer. Umso mehr fiel am Mittwochabend ein nackter Mann auf, der in der U1-Station vor anderen Menschen Liegestütze machte."Es war offensichtlich ein verwirrter Herr", so der "Heute"- Leserreporter, der die Szene miterlebte. Verletzt wurde niemand.Die Wiener Linien Sicherheitsmitarbeiter wurden sofort zum Einsatz gerufen und warteten, bis die Polizei eintraf, bestätigte die Pressestelle der Wiener Linien. Der Nackedei wurde in Gewahrsam genommen. Der genaue Grund für seine Nackt-Aktivität ist derzeit nicht bekannt, ob er sich über die Sport-Lockerungen seitens der Regierung derart freute, dass er sich kurzerhand auszog, ist ebenfalls nicht überliefert.Wer im Freien spazieren gehen möchte oder Sport betreiben, darf nun dafür auch wieder mit den Öffis fahren. Bisher war laut der Verordnung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober die Benützung nur in vier Fällen erlaubt: zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum, für Wege zu Hilfeleistungen von unterstützungsbedürftigen Personen, für Fahrten zum Einkaufen, sowie zur Fahrt in die Arbeit.Die bisherigen Einschränkungen wurden nun in der Verordnung gestrichen, man kann U-Bahn, Bim und Bus nun auch für Freizeitaktivitäten nutzen. Allerdings fällt Nackt-Liegestütz nicht darunter....Und: Für die Fahrt in den öffentlichen Verkehrsmitteln gilt weiter die Maskenpflicht, ausgenommen davon sind lediglich Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr.