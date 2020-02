NASCAR-Pilot lacht nach dem Crash mit 320 km/h

Mit seinem Abflug bei den Daytona 500 schockte Ryan Newman die Motorsport-Fans. Doch zwei Tage nach dem fürchterlichen Crash gibt er Entwarnung aus dem Krankenhaus.

Beim NASCAR-Klassiker in Daytona lag Newman in der letzten Runde auf Siegkurs, als sein Bolide von einem Rivalen berührt wurde. Das Auto hob bei 320 km/h ab, überschlug sich mehrmals, krachte in die Mauer. Newman wurde ins Spital gebracht, lag dort auf der Intensivstation.Die Ärzte berichteten, dass er schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurden sei. Zwei Tage nach dem schlimmen Unfall veröffentlicht der Rennstall Fotos, die Newman bereits wieder in bester Laune zeigen. "Er macht großartige Fortschritte", heißt es auf Twitter. "Er geht durch die Klinik. Ganz in seiner fröhlichen Art scherzt er mit dem Personal, Freunden und Familie. Er verbringt die Zeit mit seinen beiden Töchtern."