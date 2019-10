NASCAR-Pilot schlägt bei 300 km/h perfekten Salto

NASCAR-Pilot Brendan Gaughan hebt ab und schlägt bei 300 km/h einen Salto mit seinen Boliden. Der Pilot bleibt unverletzt.

Unfassbare Szene! Beim NASCAR-Rennen auf dem Talladega Superspeedway kam es in Alabama zu einem Massencrash. Bei rund 300 km/h kämpfte rund ein Dutzend Autos um Positionen.Eine Berührung bei Höchstgeschwindigkeit, eine Kettenreaktion: An der Spitze kam es zum Crash, der sich auch auf die nachfolgenden Autos auswirkte.Brendan Gaughan hob mit seinem rund zwei Tonnen schweren Fahrzeug ab, drehte sich in der Luft ein Mal um die eigene Achse und landete perfekt auf allen vier Rädern, konnte selbst zurück in die Boxengasse fahren.Gaughan blieb unverletzt. Sein "Autosalto" ist unter NASCAR-Fans jetzt schon Kult.