NASCAR-Star überlebt Flugzeugabsturz

Der ehemalige NASCAR-Star Dale Earnhardt Junior und seine Familie sind auf dem Elizabethton Municipal Airport in Tennessee nur knapp einer Tragödie entkommen.

Das Privatflugzeug des 44-Jährigen war nach der Landung in Flammen aufgegangen. Earnhardt Junior, seine Frau, die gemeinsame einjährige Tochter und beide Piloten sind in Sicherheit, schrieb Kelley Earnhardt, Schwester des Motorsport-Stars, auf Twitter.Alle wurden ins Krankenhaus gebracht. Sie sollen sich Schürf- und Schnittwunden zugezogen haben. Keiner sei schwer verletzt worden.Bilder zeigen die Cessna in Flammen. Das Kleinflugzeug dürfte nach der Landung von der Piste gerutscht und danach Feuer gefangen haben. Die Maschine brannte völlig aus.Earnhardt Junior hatte seine Rennsport-Karriere bereits 2017 beendet, sollte am 31. August an einem Rennen der NASCAR Xfinity-Serie teilnehmen. (wem)