Naschkatzen aufgepasst! Knipsen, Handy gewinnen

"Heute.at" und Magenta suchen die schönsten Schoko-Fotos. Mitmachen zahlt sich aus!

Die Fotos unserer Community beweisen: Mit den süßen Dingen des Lebens kennen sich unsere Leser aus! Zeig auch du uns dein Bild von den Schokoladenseiten des Daseins – egal, ob Kuchen, Kekserl, Schoko-Fondue, klassische Schoko-Tafel oder in einer anderen Form – per Upload in der "Heute"-App und gewinne mit ein bisschen Glück ein Huawei P30 lite Smartphone von Magenta!Teile dein Foto mit der-Community, indem du in der App per Button die Aufnahme direkt hochlädstAb sofort kannst du in der-App für dein Foto voten (swipe einfach horizontal in die Leser-Ansicht, oder klicke auf den Button in diesem Artikel in der App). Der Sieger erhält ein Huawei P30 lite Smartphone vonJene Fotos mit den meisten Likes kommen in die Top 10, die Redaktion kürt anschließend den Gewinner. Aus Fairness-Gründen und um allen anderen Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, zu gewinnen, darf beim über eine gewisse Zeitperiode laufenden Gewinnspiel ein Gewinner nicht ein zweites Mal an erster Stelle platziert sein.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird via Mail verständigt.Bild-Upload und Voting funktionieren nur mit der-App.