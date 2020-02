Nazi-Schmierereien in Eggenburg und Horn

In der Nacht auf Donnerstag sprühten Unbekannte in Eggenburg und Horn Hakenkreuze und andere Nazi-Symbole. Jetzt ermitteln Beamte des Landes und Verfassungsschutz und Terrorismus

Vandalen waren in der Nacht auf Donnerstag in Eggenburg (Bezirk Horn) unterwegs. Auf ihrer Gang durch das Gemeindegebiet hinterließen sie eine Spur der Verwüstung. Unbekannte malten an einigen Stellen im Gemeindegebiet Hakenkreuze und weitere Nazi-Symbole auf Wände und Schilder.In Eggenburg wurden das Ortsschild und mehrere Verkehrsschilder, Hauswände und ein Würstelstand mit Hakenkreuzen und anderen Nazi-Symbolen verunstaltet. Der Eggenburger Bürgermeister Georg Gilli erklärt gegenüber denEr zeigt sich entrüstet: „Natürlich ist das Wahnsinn, wenn so etwas passiert. Das ist unverständlich." Es wurden keine Bemühungen gescheut, und so waren am Donnerstagnachmittag ein großer Teil der bereits wieder entfernt und gereinigt.Aber nicht nur in Eggenburg, sondern auch in Horn wurden Nazi-Symbole an Wände geschmiert. Dort wurden das noch recht neue Stadion des Fußballvereins in pinker Farbe mehrfach mit Hakenkreuzen und anderem beschmutzt. Auch bei der Polytechnischen Schule Horn fanden sich Farbspritzer.Im Zuge der Ermittlungen des LVT ( Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung) wird auch geprüft, ob die Taten in einem direktem Zusammenhang stehen, und ob die Spritzer auf der Schule ebenso daher rühren.