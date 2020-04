Nehammer und Kurz bringen tröstendes Medley

Immer wenn der Frust wächst, sind sie zur Stelle. Diesmal bringen Kanzler Kurz und Innenminister Nehammer ein bewegendes Medley. Achtung Deepfake.

Die Zeiten werden härter, die Entbehrungen nehmen zu. Und wieder stemmen sich Bundeskanzler Sebastian Kurz und Innenminister Karl Nehammer gegen die aufkommende Frustration im Volk.Mitgefühl, ein offenes Herz für die Sorgen des Anderen – das sind die großen Anliegen, für die die beiden nun mit ganzer Kraft ansingen. Die können das. Echt jetzt. Und beachten Sie bitte die findigen Verkleidungen unserer Spitzenpolitiker. Karl Nehammers Kostümierung erinnert sogar ein wenig an Peter Alexander, und Sebastian Kurz hat unglaubliche Ähnlichkeiten mit Falco und Udo Jürgens, wenn man genau hinschaut. Wie haben die beiden Politiker das nur geschafft? Da staunen Sie.Die Wahrheit ist: Es ist alles anders. Natürlich haben wir es wieder mit einem Deepfake-Video aus des Werkstatt des allseits anerkannten Video-Künstlers Kurt Fleisch zu tun. In zweiwöchiger (Nacht-)Arbeit hat Herr Fleisch die Köpfe von Kurz und Nehammer in dankenswerter Weise auf Peter Alexander, Jürgens und Falco montiert."Das Video war lange geplant", erzählt Herr Fleisch. Ihm ist es ein großes Anliegen, die ÖVP an ihre christlich-sozialen Wurzeln zu erinnern. "Hier ist ein Mensch" eben. Und das mit "Öffne die Tür" wird wohl auch bald wieder möglich sein.