Neidig auf Messi? Ronaldo schmollt auf seiner Couch

Zusehen, wie Messi zum sechsten Mal als Weltfußballer ausgezeichnet wird? Nicht mit mir, da lese ich daheim lieber ein Buch, dachte sich Ronaldo.

Lionel Messi größer als Cristiano Ronaldo – zumindest was die Auszeichnungen zum Weltfußballer betrifft! Während der Argentinier 2019 zum sechsten Mal zum besten Kicker dieser Welt gekürt wurde, hält "CR7" weiterhin bei fünf Auszeichnungen.Und so trat Ronaldo auch nicht die Reise von Turin ins ferne Mailand an, um die Gala in der Scala mit seiner Anwesenheit zu beehren. Wie der 34-Jährige auf Instagram zeigt, machte er es sich lieber daheim auf der Couch mit einem Buch gemütlich.Ein paar poetische Worte hatte er dabei für seine 184 Millionen Follower auch auf Lager. "Geduld und Ausdauer sind die Eigenschaften, die einen Profi von einem Amateuren unterscheiden", schreibt Ronaldo zu seinem Instagram-Posting. "Alles was heute groß ist, fängt klein an. Ich weiß, ich kann nicht alles, aber ich habe alles getan, um meine Träume in Wirklichkeit zu verwandeln. Und ich muss immer im Kopf behalten, dass nach der Nacht immer die Dämmerung kommt."