Ab morgen: Logo-Mania bei H&M-Kollektion

Pringle of Scotland macht uns bei H&M wetterfest für die kalte Jahreszeit. Ab 3. Oktober 2019 ist die Kollektion in ausgewählten Geschäften erhältlich.

Wenn es kalt wird, kuscheln wir uns gerne in Strick! Dieses Modegesetz wird diesen Herbst vom schottischen Traditionsstrickhersteller Pringle of Scotland erhört. Das prestigeträchtige Label, das von Royals und Promis getragen wird, zieht bei H&M ein.Mit großen Logos auf Pullovern und Strickhosen ist der ultracoole Look perfekt und auch noch unglaublich cosy!Die Farbpalette wurde an die typischen Herbstfarben angelehnt: klassisches Senf, Taubengrau, Karamellbraun. Diese werden mit einem Schuss hellem Gelb durchzogen - damit es nicht zu langweilig wird.Die Kollektion wird übrigens aus Recycling-Polyester gefertigt und bildet zusammen mit warmer Viskose und Baumwolle die perfekte Basis für die Wintergarderobe.Übrigens: Hundeliebhaber dürfen sich auf kleine Mini-Sweater freuen mit dem Wuffi und Waldi um die Häuser ziehen.Die Kollektion ist nur in ausgewählten Stores und online im H&M Webshop ab dem 3. Oktober 2019 erhältlich.