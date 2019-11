Neue Schnellbuslinie braucht noch viel Zeit

Gute Nachrichten für Linz. Die Stadt soll zwei neue Buslinien bekommen, darunter eine schnelle vom Hafen nach Ebelsberg. Allerdings gibt es auch eine schlechte Nachricht.

Linz erstickt im Verkehr. Auf die zweite Schienenachse muss man weiter warten, weil es am nötigen Geld mangelt. Doch nun sollen wenigsten zwei neue Buslinien kommen.28 Millionen Euro lassen sich die Linz Linien die neuen Linien 13 und 14 kosten. Die 13er wird vom Mühlkreisbahnhof bis zum Pichlingersee fahren.Sehr spannend ist die Linie 14. Sie ist eine Schnelllinie (hat weniger Haltestellen) und fährt vom Bahnhof Ebelsberg bis in den Hafen. Zu den Stoßzeiten in einem 15-minütigen Intervall, sonst alle 30 Minuten.Aber es gibt auch eine nicht so gute Nachricht: Es wird nämlich noch vier Jahre dauern, bis die 18 Meter langen Elektro-Hybrid-Busse wirklich fahren.Ein Grund dafür ist, dass man noch die genau Route planen muss, zudem sind Grundstuckssuche, Ankauf, Behördengenehmigungen, Planung, Bau und Errichtung notwendig