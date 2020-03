Neues Corona-Graffiti-Wahrzeichen am Donaukanal

Auf sozialen Netzwerken wird derzeit ein Graffiti am Donaukanal des öfteren geteilt. Das Bild "Load" wird zum Wiener Wahrzeichen der Coronakrise.

"Bitte Warten" - ist derzeit der weltweite Zustand. Menschen warten zuhause bis der Corona-Albtraum vorbei ist. Schon immer war die Kunst der beste Spiegel einer Gesellschaft und einer gesellschaftlichen Entwicklung für diverse Zustände. So ergibt es sich auch aus dieser neuen Situation heraus, dass ein Graffiti am Wiener Donaukanal auf der Höhe der Rossauer Brücke auf der Seite des zweiten Bezirks zum neuen Wahrzeichen der Coronakrise wird.Auf dem Graffiti ist in grüner Schrift "Load" zu lesen. Da die Inkubationszeit des Virus bis zu vierzehn Tagen dauert - weiß man selten, wer wirklich infiziert ist. Viele können auch ohne Symptome den Virus in sich tragen und so vor allem übertragen. Load - Warten auf ungewissen Zeit - könnte der Künstler also damit ausdrücken wollen. Zwischen den grünen Buchstaben sieht man kleine rosafarbene Viren, die an den vier Buchstaben kleben. Unter dem Graffiti steht noch der Kommentar: "Share your Toilettpaper". "Teile dein Klopapier" - bezieht sich auf den Kampf um das Klopapier. Dieser hatte sich bei Hamsterkäufern nach den ersten Verkündungen der Regierungen in Österreich, aber auch in Deutschland und anderen Ländern der Welt gezeigt. Die Angst ohne Klopapier zu sein - dieses Phänomen hat wohl auch die Künstler interessiert. Sie plädieren damit also für mehr Solidarität und rufen dazu auf: "Teilt euer Klopapier". Neben dem Graffiti wurde die Signatur der Sprühergruppe Krew geschrieben.Auch ein anderes Graffiti zeigt ein Monster, dass die Passanten dazu aufruft sich die Hände zu waschen: "Wash you hands!"