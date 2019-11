Neues Virus tötet etliche Arten von Krebszellen

Forscher arbeiten an immer neuen Methoden, um Krebszellen beim Menschen zu bekämpfen. Jetzt könnte ihnen ein bahnbrechender Durchbruch gelungen sein.

Direkt in den Tumor injiziert

Erfolge bei Tierversuchen

Auf der Suche nach neuen Heilungsmethoden bei Krebs haben Wissenschaftler eine Art Kuhpockenvirus geschaffen. Die Behandlung soll bereits alle Arten von Krebszellen in Petrischalen getötet sowie Tumore bei Mäusen geschrumpft haben.Das Verfahren wird von einer australischen Biotechnologiefirma unterstützt und wurde vom amerikanischen Krebs-Experten Yuman Fong entwickelt, wie englische Medien berichten. Die Verantwortlichen hoffen, die Behandlung kommendes Jahr unter anderen an Patientinnen mit Brustkrebs testen zu können.Natürlich garantieren erfolgreiche Versuche an Mäusen noch keinen Erfolg auch beim Menschen – doch Professor Fong ist zuversichtlich, da bereits andere spezifische Viren effizient gegen Krebs beim Menschen eingesetzt worden sind.Beim Test am Menschen soll das neue Virus direkt in den Tumor injiziert werden um die Zellen anzugreifen. Zudem soll das Immunsystem auf weitere Krebszellen im Körper aufmerksam werden.