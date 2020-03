Acht neue Corona-Fälle in der italienischen Serie A

Nachdem Juventus-Star Daniele Rugani positiv auf das Coronavirus getestet wurde, klettert die Zahl der erkrankten Serie-A-Spieler und auf neun.

Das Coronavirus hat den Spitzensport gelähmt. Die namhaften Wettbewerbe sind auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Italien hat es besonders schlimm erwischt.Das ganze Land ist abgeriegelt. Das Gesundheitssystem ist mit der Krisensituation überfordert.Die Serie A steht ohnehin still. Diese Woche steckte sich mit Daniele Rugani der erste namhafte Profi mit der Lungenkrankheit Covid-19 an. Der Juventus-Star ist nicht mehr alleine.Die Zahl der bestätigten Erkrankungen kletterte in der Serie A auf neun. Drei Profis von AC Florenz wurden positiv getestet: Dusan Vlahovic, Patrick Cutrone und German Pezzella. Auch beim Physiotherapeuten wurde das Virus nachgewiesen.Bei Sampdoria Genua wurden fünf Spieler positiv auf Covid-19 getestet: Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby und Manolo Gabbiadini. Zusätzlich hat sich auch der Mannschaftsarzt angesteckt.