"So schiach is de Oide vom Hirscher a wieder ned"

Ex-Skistar Felix Neureuther sorgte als Gast bei "Wir sind Kaiser" für einen österreichischen TV-Moment mit Kult-Potenzial. Sein Kumpel Marcel Hirscher und dessen Ehefrau Laura waren die unfreiwilligen Stars des Auftritts.

Felix Neureuther hängte wie Marcel Hirscher nach der abgelaufenen Weltcup-Saison die Skier an den Nagel. Heimische Ski-Fans verloren also nicht nur den Dominator des vergangenen Jahrzehnts, sondern auch seinen Schmähbruder: den "Lieblings-Deutschen" der Österreicher.Das wurde am Freitag einmal mehr klar. Neureuther war zu Gast bei "Wir sind Kaiser" in "ORF eins" und sorgte beim Publikum für Lachkrämpfe. Zusammen mit Kaiser Robert Heinrich, gespielt von Robert Palfrader, lieferte der 35-Jährige 19 Minuten voller Situationskomik und schlüpfriger Witze.Das Highlight der Sendung entstand auf die eigentlich harmlose Frage nach dem Nachwuchs. Neureuther und seine Ehefrau Miriam (ehemalige Biathletin) sind stolze Eltern einer zweijährigen Tochter. Das zweite Kind ist auf dem Weg.Palfrader: "Endlich einmal was, wo er schneller ist als der Hirscher!"Der erste Schenkelklopfer. Als sich das Publikum wieder beruhigt hatte, legte der "Kaiser" nach: "Er kann ja den Hirscher trainieren. Nein, wir wollen nicht, dass er dort Vorläufer ist ..."Neureuther rang nach Worten, grinste verlegen, antwortete im sympathischen bayrischen Dialekt: "Ja, des wa zach. Bist du narrisch."Palfrader reagierte schlagfertig in brachialem Wienerisch: "Na so schiach ist de Oide vom Hirscher dann auch wieder ned."Ein Raunen ging durch den Prunksaal. Gefolgt von schallendem Gelächter.Neureuther japste: "So war's nicht gemeint."Palfrader stellte klar: "Das ist eine schöne Frau, die Frau Hirscher. Was heißt zach?"Neureuther versuchte zu retten: "Nicht in der Richtung zach..."Dann lieferte auch der ehemalige Rennläufer eine Wuchtel: "Der hat ja auch schon Nachwuchs, der weiß schon, wie's geht."Palfrader bohrte verschmitzt nach: "Hat er schon eingefädelt?"Neureuther versuchte die Brücke zurück zum Sportlichen zu schlagen: "Sozusagen. Das hat er aber in seiner aktiven Karriere viel zu wenig gemacht. Deswegen hat er ..."Der "Kaiser" tat ihm den Gefallen nicht, fiel ihm ins Wort: "Wieso weiß er das? Wieso weiß er wie oft der Hirscher eingefädelt hat. Also jetzt nicht im Sinne vom Skisport. Woher will er des wissen."Wieder brandete Gelächter auf. Palfrader: "Er schneidet hier ganz komische Themen an. Wir wollten hier eigentlich nur über Skifahren reden..."Neureuther unterdrückte ein Lachen, presste heraus: "Und dann geht's schon ums Einfädeln. Wo ist eigentlich die Augenweide, apropos."Palfrader war – das kommt nicht oft vor – sprachlos. Das Publikum johlte. "Bekommt ihm das Salzburger Bier nicht?"Neureuther: "Ich hab in meinem Leben schon genug eingefädelt ..."