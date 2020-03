Neureuther zeigt im Ski-Outfit sein Fußballtalent

Da kann so mancher Fußballprofi einpacken. Ex-Skistar Felix Neureuther gaberlt mit der Klopapierrolle – im Ski-Outfit.

Auf den Slalom-Hängen hat er der Konkurrenz das Fürchten gelehrt, nun geigt Ex-Skistar Felix Neureuther auch mit seinen Fußballkünsten auf.Zumindest wenn es um Klopapierrollen geht. Denn der Bayer ließ es sich nicht nehmen, an der #StayAtHomeChallenge teilzunehmen. Dabei nominieren sich Sportler gegenseitig, um ihre Künste beim Gaberln mit Klopapier zu zeigen.Hirscher-Kumpel Neureuther legte da noch eine Schwierigkeit drauf. Er sprang demonstrativ in seine Ski-Schuhe, hatte die Skistöcke in der Hand. Und gaberlte!Dabei machte unser Lieblings-Bayer eine gute Figur. Gezählte 13 Mal schaffte es der 35-Jährige, die Klopapierrolle im Skischuh hochzuhalten. Das muss ihm erst einer nachmachen.