New York FW: Red Carpet & Catwalk Highlights

Alle Stars, Models und Momente, die man nicht verpassen sollte von New Yorks stylischster Woche des Jahres.

Wenn Kim Kardashian, Gigi Hadid, Rihanna, Vanessa Hudgens, Adriana Lima, Joan Smalls, Cara Delevigne, Winnie Harlow und Paris Hilton sich an einem Ort zusammenfinden, bedeutet das Momente des Glamours.Die New York Fashion Week markiert jedes Jahr einen Höhepunkt des Fashion Week-Monats. Gestern gingen die Präsentationen der neuen Kollektionen der Designer für Frühling und Sommer 2020 zu Ende.Es versammelte sich wieder alles, was Rang und Namen hatte, umdie Kreationen von etablierten und jüngeren Label zu begutachten.Bei Tom Ford waren Strs wie Miley Cyrus und Rachel Zoe in der ersten Reihe. DKNY feierte ein dreißigjähriges Bestehen. Cara Delevingne und Kendall Jenner feierten mit. Model Lily Aldridge hatte auch etwas zu feiern: den Launch ihrer Parfum-Kollektion.Auch im Video ist eine Auswahl an Höhepunkten zu finden: