Niavarani in Interview: "Ich hatte ein Alkoholproblem"

Kabarettist Michael Niavarani zeigt in der neuen PULS4-Sendung "Meine Erfolgsgeschichte" seine ernste Seite und spricht über sein Privatleben und seine Alkoholsucht.

Für Österreicher ist es fast schon ein Reflex, dass sie sich lachbereit machen, wenn sie Michael Niavarani sehen. Aber nicht alles, was er erzählt, ist auch immer lustig: Am 25.2. spricht der erfolgreichste Kabarettist Österreichs im neuen PULS-4-Format "Meine Erfolgsgeschichte" (22.25 Uhr) offen wie nie über sein Privatleben, seine Depressionen und seine Alkoholsucht: "Ich habe viel gesoffen, weil ich nicht einsehen wollte, warum ich aufhören soll, nur weil es sieben Uhr in der Früh war."Später war es ausgerechnet der Erfolg, der Nia unglücklich gemacht hat, immer, wenn er ein Projekt fertiggestellt hatte: "Der Wegfall des Adrenalin, da ist dann zu wenig Glückshormon im Hirn und du wirst irrsinnig traurig und depressiv." Wie Niavarani alle diese Probleme meistern konnte, verrät er am 25.2. auf PULS4.