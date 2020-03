Nicht nur Corona: Diese Viren bedrohen uns alle

Die Welt ist in Aufruhr: Verzweifelt versucht die Weltbevölkerung die Coronavirus-Pandemie zu verlangsamen und sogar aufzuhalten.

Das Schlimme an der derzeitigen Situation: SARS-CoV-2, so die Bezeichnung des Coronavirus, ist nicht der einzige Krankheitserreger, der für den Menschen tödlich sein kann. So starben schon an der weiteren Lungenkrankheit SARS-CoV beinahe 800 Menschen, vor wenigen Jahren gab es den größten Ausbruch des Ebolavirus seit seiner Entdeckung mit über 11.000 Toten. Welche tödlichen Viren noch die Menschheit bedrohen, zeigt unser Video oben!