Familie wartete seit Jahren auf das Ende der Welt

Sie warteten auf das "Ende aller Zeit" – Polizisten haben in den Niederlanden eine siebenköpfige Familie entdeckt, die sich seit Jahren im Keller eines Bauernhofs verbunkert hatte.

Seit neun Jahren soll sich ein 58-jähriger Niederländer mit seinen sechs Kindern im Alter von 16 bis 25 Jahren im Keller eines abgeschiedenen Bauernhofs verbunkert haben.Wie der Sender "RTV Drenthe" am Dienstag berichtet, war es purer Zufall, dass die Familie überhaupt entdeckt wurde. Der älteste Sohn hatte demnach auf eigene Faust eine Bar in der 4.000-Seelen-Gemeinde Ruinerwold besucht."Am Sonntag war er wieder hier und wirkte sehr verwirrt", schildert der Betreiber Chris Westerbeek. "Er hat fünf Bier bestellt und getrunken. Da habe ich mich zu ihm gesetzt und er sagte, dass er fliehen müsse und Hilfe brauche." Westerbeek wählte daraufhin den Polizei-Notruf.Der 25-Jährige führte die Beamten dann zu dem scheinbar verlassenen Bauernhof mit verbarrikadierten Fenstern. Im Wohnzimmer entdeckten die Polizisten schließlich hinter einem Kasten eine geheime Treppe, die zum Versteck der Familie führte.Das 58-jährige Familienoberhaupt hätte dem Bericht zufolge seit neun Jahren kein Sonnenlicht mehr gesehen und sei nach einem Schlaganfall schon länger ans Bett gefesselt. Er sagte, dass seine jüngeren Geschwistern auf dem Bauernhof leben würden. Er als der älteste habe entschieden, die normale Lebensweise aufzugeben.Wo diese Geschwister heute sind und wie lange seine Kinder mit ihm im Keller gehaust hatten, ist nach wie vor unklar. In der Nachbarschaft sind sie unbekannt. Sie waren ohne Kontakt zur Außenwelt aufgewachsen und lebten dank eines Gemüsegartens und einer Ziege völlig autark.Die niederländische Polizei bestätigte den unglaublichen Fund, wollte aber zum Verwandschaftsverhältnis der sieben Personen vorerst keine Angaben machen.