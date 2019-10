Nigeria-Goalie sorgt mit Knieverletzung für Schock

Ist das die schlimmste Knieverletzung aller Zeiten? Fest steht, dass die Schmerzensschreie von Nigerias Torwart Francis Uzoho nichts für schwache Nerven sind.

Es gibt zwei Arten von Verletzungen. Die einen sind die, die man von außen kaum erkennen kann und erst wirklich sieht, wenn die Athleten aufgeben müssen. Und dann gibt es jene Verletzungen, die bereits beim Hinsehen fürchterlich weh tun.Die Knieverletzung von Nigerias Torwart Francis Uzoho (siehe Video oben) zählt eindeutig zur zweiten Kategorie. Der 20-Jährige kam im Testspiel gegen Brasilien (1:1) nach einer Faustabwehr derart unglücklich am Rasen auf, dass sich sein Unterschenkel komplett verdrehte und von einer Sekunde auf die andere in die komplett falsche Richtung zeigte. Seine Mitspieler, aber auch die Brasilianer, waren sichtlich geschockt, als sie ihn leidend am Rasen liegen sahen.Dass sich auch Brasiliens Superstar Neymar verletzte, ging dabei beinahe unter. Nach elf Minuten war bei ihm bereits wegen Problemen im linken Oberschenkel Schluss. Ein kleines "Weh-Weh", wenn man sich Uzohos Schicksal ansieht...