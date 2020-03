Deswegen solltest du nur nachmittags ins Kino

Nikotin schadet auch in rauchfreien Räumen der Luftqualität.

Nikotin und die anderen in der Zigarette enthaltenen Giftstoffe breiten sich auch in Räumen aus, in denen nicht geraucht wird.Kommen Raucher vom Rauchen zurück, kann das den Raum bereits belasten, wie eine Studie zeigt.Vier Tage lang maßen Forscher am Max-Planck-Institut für Chemie die Luftqualität in einem Kinosaal in Mainz. Diese änderte sich mit dem wechselnden Publikum ständig. Bei Nachmittagsvorstellungen von Kinderfilmen war die Luft deutlich besser als bei Abendvorstellungen. Dann reicherte sie sich mit Giftstoffen wie Nikotin an. In der Fachsprache nennt man dieses Phänomen "Third Hand Smoke".Bei Spätvorstellungen ist die Luft am meisten belastet. Die Reste vom Zigarettenrauch bleiben an der Oberfläche von Körper und Kleidung hängen. Wer kurz rauchen geht, bringt somit gefährliche, potenziell krebserregende Stoffe nach seiner Rückkehr mit. Gemeinsam mit anderen Schadstoffen können diese neue Verbindungen bilden. Teilweise bleiben die Substanzen bis zum nächsten Tag in der Luft. Unklar bleiben die Folgen für die Gesundheit. Die Menge liegt bei ein bis zehn inhalierten Zigaretten Passivkonsum.