Mindestens 13 Tote bei Busunglück in Slowakei

Bei einem schweren Busunfall in der Slowakei sind am Mittwoch mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus war mit einem Lkw kollidiert.

Schweres Busunglück am Mittwoch in der Slowakei! In der Nähe der Ortschaft Nitrianske Hrnciarovce kollidierte ein Bus mit einem Lkw.Mindestens 13 Menschen verloren bei dem Crash ihr Leben, 20 weitere Personen wurden verletzt. Die Rettungskräfte rechnen mit weiteren Opfern.Die genaue Unfallursache ist vorerst noch völlig unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zur Identität der Opfer gibt es keine Informationen.Innenministerin Denisa Saková war am Mittwoch am Unfallort und veröffentlichte auf Facebook mehrere Fotos.